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Fenerbahçe’nin sis altında hazırlıkları sürüyor

Yeni sezona Topuk Yaylası'nda hazırlanan Fenerbahçe yine sislerin arasında çalışmasını sürdürdü.

Güncellenme: 20:26, 09/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’nin sis altında hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Topuk Yaylası Tesisleri’nde kamp yapan sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Saat 17.00'de ısınma hareketleriyle başlayan antrenman çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Ardından çift kale maç yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.