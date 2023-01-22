Fenerbahçe’nin sol bek adayı Jayden Oosterwolde için pazarlık başladı

Fenerbahçe yönetimi Jorge Jesus'un istediği sol bek Jayden Oosterwolde için vites arttırdı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda sol beke takviye için arayışlarını sürdürüyor. Listenin ilk sırasında Parma'dan Jayden Oosterwolde yer alıyor. İtalyan kulübü, 21 yaşındaki Hollandalı sol bek için 10 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Kanarya'nın önerisi ise 6 milyon Euro.

Farklı isimleri de değerlendiren sarı-lacivertlilerin listesinde Çek ekibi Slavia Prag'dan 22 yaşındaki David Jurasek ile Roma'dan 25 yaşındaki Uruguaylı Matias Vina da var.

VALENCIA MASAYA

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncularla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de sıra Enner Valencia'ya geldi. Takımın en formda ismi olan 33 yaşındaki Ekvadorlu forvetin menajeri İstanbul'a çağırıldı.