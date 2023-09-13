Fenerbahçe’nin son kararı Andre Gomes

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ‘Saf 6 numara’ dedi ancak İsmail Kartal’ın çok yönlü bir profil isteği ağır basınca rota Andre Gomes’e döndü. Portekizli yıldız, Everton’dan bonservisiyle gelecek.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’nin 6 numara bilmecesi bitiyor. Transferin son günü olan 15 Eylül'e kadar önemli bir isme imza attırmak isteyen Fenerbahçe'de son karar Andre Gomes olacak gibi görünüyor. Pek çok futbolcuyla görüşen yönetimin, İsmail Kartal'ın istediği profile uygun Gomes'i renklerine katması bekleniyor. Her ne kadar Başkan Ali Koç, ‘Gerçek bir defansif orta saha; 6 numara' dese de teknik kapasitesi de yüksek, çok yönlü bir ön libero isteyen İsmail Kartal, Andre Gomes'e sıcak bakıyor.

GEÇEN SEZON KİRALANDI

İşin transfer yönünde ise her şey olumlu ilerliyor. 30 yaşındaki Portekizli futbolcunun bonservisi Everton kulübünde. İngilizler, Barcelona'dan 2019'a 25 milyon Euro'ya transfer ettiği futbolcudan fazla faydalanamadı. Gomes geçen sezon Lille'e kiralandı ve Everton'la olan kontratının son senesinde.

Tecrübeli futbolcunun makul bir rakama Fenerbahçeli olmasının önünde hiçbir engel yok. Sarı-lacivertli yönetimin kısa süre içinde Andre Gomes'i, bonservisiyle kadroya katması bekleniyor.

6 NUMARA OYNAMAYI SEVMİYOR

Andre Gomes, The Athletic'e nisan ayında verdiği bir röportajda 6 numara pozisyonunda oynamaktan hoşlanmadığını söylemişti. Portekizli, “6 numara pozisyonundan o kadar hoşlanmıyorum. Topla oynarken harika ama defansif olarak sahanın genişliğinde sürekli kaymaları yapmayı sevmiyorum. Presi tercih ederim. Sahanın her yerinde olabilme özgürlüğüyle gerçekten eğleniyorum” demişti.

KONTENJANA ÇARE BULUNDU

Fenerbahçe’de Andre Gomes'in gelişiyle birlikte yabancı sayısı 17'ye çıkacak. Miguel Crespo'ya kulüp aranıyor. Ameliyat olacak Luan Peres'in sözleşmesi dondurulacak. Yatırım olarak transfer edilen Omar Fayed ise kiralanacak. Sakatlığını atlatan ancak sözleşmesi dondurulan Lincoln de devre arasına kadar takımda kalacak.