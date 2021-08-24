Fenerbahçe’nin Sörloth rüyası sona eriyor! Real Sociedad’a imzalıyor…

Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Norveçli forvet Alexander Sörloth'un, İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a transferinin an meselesi olduğu iddia edildi.

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Almanya takımlarından RB Leipzig forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörtloh, Avrupa’da oynama hayaline kavuşmak üzere. Fenerbahçe’nin peşinde olduğu 25 yaşındaki futbolcu, İspanya ekibi Real Sociedad ile anlaşmaya vardı.

İspanya medyasında yer alan habere göre, Real Sociedad ve RB Leipzig, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama konusunda el sıkıştı ancak, transferin rakamları üzerinde son görüşmeler yapılıyor.

Carlos Fernandez’in sakatlanamsı ve Willian Jose’nin takımdan ayrılmasının ardından forvet hattına takviye yapmak isteyen Sociedad, Sörloth transferiyle bu açığını kapatmak istiyor.

Sociedad’ın 1,5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği, satın alma opsiyonunun ise 8,5 milyon Euro olacağı iddia edildi. 2019-20 sezonunda Trabzonspor ile oynadığı 49 maçta 33 gol atıp 11 asist yapan Sörloth, geçen sezon transfer olduğu RB Leipzig’de sadece 5 gol atmıştı.

FENERBAHÇE SÖRLOTH HABERİNİ YALANLAMIŞTI

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Sörloth ile anlaşmaya varıldığı haberlerini yalanlamıştı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Bu akşam saatlerinde gündeme düşen “Fenerbahçe, Sörloth’u 15 milyon Euro’luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig’le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi’ haberi doğru değildir. Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır” denildi.

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