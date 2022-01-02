Fenerbahçe’nin stoperlerine hücum!

Fenerbahçe stoperi Szalai’ye Milan ile İngiltere ve Almanya’dan teklifler olduğu bilinirken Napoli, Kim Min-Jae için harekete geçti. Hertha Berlin’in gözü Marcel Tisserand’da.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’nin 3 önemli stoperi Avrupa'nın gözdeleri haline geldi. Attila Szalai'ye İngiltere ve Almanya'dan da talip çıkarken en ciddi ilgi gösteren ekipler ise Milan ve Napoli oldu. 11 milyon Euro ödemeye hazır olan Milan'la en az 20 milyon Euro bonservis talep eden Fenerbahçe arasında pazarlıklar sürüyor.

Napoli, Kim Min-Jae'yi de istiyor. Yönetimin Szalai'de olduğu gibi 20 milyon değer biçtiği Güney Koreli savunmacı için pazarlıkları sürüyor.

Son olarak ise Tisserand'a Hertha Berlin talip oldu. Alman kulübünün Tisserand'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Fenerbahçe 3 stoperinden toplamda 45 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.

“TAKIKM RUHU OLURSA BAŞARIRIZ”

Attila Szalai, takımın ilk devre performansını değerlendirdi. 23 yaşındaki stoper, “Lige iyi başladığımızı düşünüyorum ama maalesef daha sonra takım olarak kötü anlar yaşadık. Biz hedeflerimize halen ulaşabilecek pozisyondayız. Çok çalışırsak, güçlü bir takım ruhu ortaya koyabilirsek hedeflerimize ulaşabiliriz” diye konuştu.