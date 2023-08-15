Fenerbahçe’nin Süper Lig galibiyetinde Edin Dzeko’nun öne çıkan performansı

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe, Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın kahramanı 37 yaşındaki Boşnak yıldız Edin Dzeko oldu.

İrfan YİRMİBEŞ

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Süper Lig'de sezona 2-1'lik Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de Edin Dzeko karşılaşmaya damga vuran isimdi.

Attığı iki golle 3 puanı getiren futbolcu olan 37 yaşındaki Boşnak yıldız, sarı-lacivertlilerin uzun yıllardır beklediği üst düzey kalitedeki santrfor katkısını da sahaya yansıttı. Dzeko, ilk golde yaptığı baskıyla topun Fenerbahçe'ye geçmesini sağladıktan sonra en uygun pozisyondaki Tadic'i gördü.

Ardından kendini boşa çıkarıp aldığı pası da şık bir tek vuruşla asiste çevirdi.

İkinci golde ise Szymanski'den gelen topu, sol ayağıyla yaptığı zarif bir dokunuşla önüne alan Dzeko, hemen ardından ters ayağıyla köşeye göndererek ağları sarstı. Boşnak yıldız sadece attığı gollerle değil saha içindeki diğer meziyetleriyle de takıma büyük katkı sağlıyor.

Orta sahaya gelerek oyun kurulumunda etkili bir rol oynayan tecrübeli oyuncu ilerlemiş yaşına rağmen hücum prese de aktif olarak katılıyor. İsmail Kartal'ın saha içindeki liderlerinden olan Dzeko takımdaki herkesten büyük saygı görüyor.