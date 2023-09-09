Fenerbahçe’nin süper üçlüsü

Yeni transferlerin performansı Fenerbahçe’yi 9’da 9’a taşıdı. Takımlarının 26 golünün 13’üne imza koyan Tadic-Dzeko-Szymanski üçlüsü altışar maçta skora etki etmeyi bildi.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarda; Süper Lig'de zirvede üstelik maç eksiğiyle… Sarı-lacivertlilerin dokuz resmi maçta dokuz galibiyet aldığı sezonun açılış periyodunda takımı taşıyan yeni transferlerdi. Neredeyse tüm yeniler katkı verirken üçü biraz daha önce çıktı: Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski… Bu üçlü, takımlarının attığı 26 golün 13'üne imza koydu; 10 da asist yaptı.

10 DA ASİST YAPTILAR

Fenerbahçe’nin ‘süper üçlüsü'nden Dzeko 5 gol-4 asistlik istatistik yaparken Szymanski 4 gol-4 asiste ve Tadic 4 gol-2 asiste imza attı. Belki bu istatistiklerden daha da önemlisi söz konusu yıldızların neredeyse oynadıkları her maça damga vurmaları. Dzeko oynadığı yedi maçın altısında skor katkısı sağlarken dokuzar maçta da forma giyen Szymanski ve Tadic bunların altısında ya gol attı ya da asist yaptı.

YILLANMIŞ ELMAS!

‘Bosna Elması’ lakaplı Edin Dzeko'nun 37 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsünün ardındaki giz ortaya çıktı. Tecrübeli golcü, her idman öncesi ve sonrası sakatlık önleyici egzersizler yapıyor, yaşantısına dikkat ediyor ve beslenmesine büyük önem veriyor. Dzeko'nun en büyük özelliği ise futbola yönelik motivasyonu. Boşnak futbolcu, kendini bir ‘futbol manyağı' olarak tanımlıyor. Edin Dzeko, her maç öncesi rakipleri inceliyor, güçlü ve zayıf yanlarına dair verileri okuyor. Dzeko, en az iki sezon daha oynamak istiyor.

YENİLER UYUM SAĞLADI

Sadece Dzeko, Szymanski ve Tadic değil, Fenerbahçe'nin diğer transferleri de takıma hem çabuk uyum sağladı hem de iyi performanslar verdi. Djiku 502 dakika, Fred 355 dakika, Becao 338 dakika Kent 199 dakika ve Cengiz 131 dakika forma giydi. Umut, Mert ve Bartuğ yenilerden en az süre alanlardı.