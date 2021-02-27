Fenerbahçe’nin Trabzonspor kadrosunda sürpriz! Caner Erkin, Gustavo ve İrfan Can…

Spor Toto Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında Trabzonspor’a konuk olmaya hazırlanan Fenerbahçe’de maç kadrosu belli olurken, sürpriz bir Caner Erkin kararı geldi.

Teknik Direktör Erol Bulut’un, herhangi bir sakatlığı ve cezası bulunmayan Caner Erkin ile sakatlığı atlatan İrfan Can Kahveci’yi kafileye dahil etmemesi şaşkınlık yarattı.

Ara transferde kadroya dahil edilen ancak, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan İrfan Can Kahveci, hafta içi takımla çalışmalara başlamıştı ve son idmanda da yer aldı.

Deneyimli orta sahanın kondisyonunu yetersiz gören teknik ekip, 25 yaşındaki futbolcuyu Trabzonspor deplasmanında kullanmama kararı aldı.

Caner Erkin kimseyle konuşmadan evine gitti

Herhangi bir sakatlığı bulunmayan ve hafta boyunca antrenmanlara katılıp son çalışmada da yer alan sol bek Caner Erkin’in ise, teknik direktör Erol Bulut’un kararıyla kafileye dahil edilmediği öğrenildi. Sözcü Gazetesi muhabiri İrfan Yirmibeş’in aktardığı bilgiye göre; tecrübeli futbolcu kadroda alınmadığını öğrenince tesislerden ayrılarak, kimseyle konuşmayarak evine gitti.

Instagram’dan jet paylaşım

Yaşananların ardından Instagram hesabından anında bir paylaşım yapan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe armasını öptüğü fotoğrafını “FENERBAHÇE” ve sarı lacivertli kalp emojilerinin yer aldığı mesajla paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Caner Erkin (@canererkin)’in paylaştığı bir gönderi