Fenerbahçe’nin transfer sıkıntısı

Teknik Direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda kanat, forvet ve sağ bek transferiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play (FFP) anlaşması, yönetimin elini kolunu bağlıyor. Samatta'nın satın alma opsiyonunun ilk taksiti olan 2 milyon Euro'nun ödenmesi bile yönetimi zorluyor. Yeni transfer için bonservis geliri elde etmesi gereken sarı-lacivertliler bonservisi elinde olan veya kiralık oyuncuları tercih edecek.

Kadroda düşünülmeyen oyuncuları satarak ya da kiralık göndererek gelir elde etmeyi hedefleyen yönetim teklif gelmemesi nedeniyle sıkıntılı. Bazı oyuncular yüksek yıllık ücretleri nedeniyle gitmek istemiyor. Satılabilecek ilk isim Szalai olsa da Macar stoperin gönderilmesi düşünülmüyor. Takviye yapılamazsa Pereira, çözümü takım içinde arayacak. Sangare'nin alternatifsiz kalması nedeniyle Ozan Tufan sağ beke çekilecek.

YEDEK İSTEMİYORUM

Pereira, yönetimle transfer zirvesinde bir araya geldi. Portekizli hoca yapılacak transferlerin ilk 11'de oynayabilecek kalitede olmasını isterken “Rotasyon oyuncusu olmaz. Bize güç katmalı” dedi ve Avrupa Ligi ön eleme maçına kadar takviyelerin gerçekleştirilmesini talep etti. İstanbul'da henüz ev tutmayan Pereira, yardımcıları ile beraber günün büyük bölümünü Samandıra'daki odasında çalışarak geçiriyor. Portekizli çalıştırıcı ve yardımcıları yurtdışındaki ikinci etap kamp çalışmalarının ardından kendilerine ev bakacak.