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Fenerbahçe’nin Tufan’ı

Ozan Tufan, Fenerbahçe formasıyla kariyer sezonunu yaşıyor. İngiltere Premier Lig hayali olan Ozan Tufan, EURO 2020’de de vitrin yapmak hedefinde...

İrfan YİRMİBEŞ
Güncellenme: 09:48, 21/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’nin Tufan’ı

Fenerbahçe Ozan ‘Tufan'ı yaşanıyor. Milli orta saha, Başakşehir deplasmanında 2 asist yapma başarısı gösterip takımına önemli bir skor katkısı sağlamıştı. Bu sezon 5 gol ve 9 asistlik performansa ulaşan 26 yaşındaki yıldızın en yüksek rakamları, 2014-15'te 3 gol-7 asist ve geçen sezon 6 gol-6 asist idi. Hayalinin İngiltere Premier Lig olduğunu açıklayan ve gelecek sezon için ayrılık sinyali veren milli futbolcu, kalan haftalarda da Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun en önemli kozu olacak.

Ozan Tufan, sezonu en iyi şekilde tamamlayıp EURO 2020'de vitrin yapıp İngiliz kulüplerinin dikkatini çekmeyi hedefliyor.

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