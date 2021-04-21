Fenerbahçe’nin Tufan’ı

Fenerbahçe Ozan ‘Tufan'ı yaşanıyor. Milli orta saha, Başakşehir deplasmanında 2 asist yapma başarısı gösterip takımına önemli bir skor katkısı sağlamıştı. Bu sezon 5 gol ve 9 asistlik performansa ulaşan 26 yaşındaki yıldızın en yüksek rakamları, 2014-15'te 3 gol-7 asist ve geçen sezon 6 gol-6 asist idi. Hayalinin İngiltere Premier Lig olduğunu açıklayan ve gelecek sezon için ayrılık sinyali veren milli futbolcu, kalan haftalarda da Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun en önemli kozu olacak.

Ozan Tufan, sezonu en iyi şekilde tamamlayıp EURO 2020'de vitrin yapıp İngiliz kulüplerinin dikkatini çekmeyi hedefliyor.