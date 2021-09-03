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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! Serdar Dursun yok…

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlilerin sezon başında transfer ettiği ve köprücük kemiğinden sakatlanan Serdar Dursun listede ye almadı.

Yayınlanma: 16:57 - 03 Eylül 2021 Güncellenme:
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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! Serdar Dursun yok…

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı grup maçlarının kadrosu belli oldu. Açıklanan kadroda şu isimler yer aldı:

“Altay, Berke, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi, Zajc, Max Meyer, Pelkas, Osayi-Samuel, Diego Rossi, Valencia, Berisha – B Listesi: Arda Güler, Arda Okan Kurtulan, Bartu, Melih, Fatih.”

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