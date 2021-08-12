Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi Finlandiya ekibi HJK Helsinki oldu.
Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi Play-off turundaki rakibi Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turunda Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla karşılaşan Finlandiya ekibi HJK Helsinki, 2-2 eşitlikle tamamlanan ilk maçın ardından bugün oynanan rövanş maçını 3-0 kazandı ve UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Fenerbahçe’nin rakibi oldu.
Sarı lacivertliler ilk maçını 19 Ağustos’ta Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, rövanşı ise 26 Ağustos’ta deplasmanda oynayacak.
Fenerbahçe, HJK Helsinki'yi elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalacak. Grup kuraları ise 27 Ağustos Cuma günü çekilecek.