Fenerbahçe’nin UEFA listesinde 10 isim yer almadı
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında oynayacak futbolcuların yer aldığı kadroyu UEFA'ya bildirdi. Kadroda aralarında bir yeni transfer de dahil olmak üzere 10 isme yer verilmedi.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Dinamo Kiev müsabakası öncesi UEFA'ya verdiği 25 kişilik liste belli oldu. Fenerbahçe’nin UEFA ‘ya bildirdiği listede aralarında bir yeni transferin de bulunduğu 10 isme yer verilmedi.
UEFA’ya gönderilen kadroya Kim Min Jae, Luiz Gustavo, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Mbwana Samatta, Max Meyer, Çağtay Kurukalıp ve yeni transfer Tiago Çukur dahil edilmedi.
Yeni transferlerden Arao, Lincoln, Joshua King, Emre Mor ve Bruma ise UEFA listesine dahil edildi.
Fenerbahçe’nin bildirdiği 25 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:
“Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.”
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda 20 ve 27 Temmuz tarihlerinde Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.