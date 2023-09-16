Fenerbahçe’nin ‘yeni’ 6 numarası Crespo!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal’ın istediği futbolcular pahalıydı. Yönetim de yapmış olmak için transfer istemedi. Çare, kısa süre önce gönderilmesi düşünülen Miguel Crespo’da bulundu.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’de hem yönetim hem de teknik heyet iyi bir 6 numara ile transferi kapatmak için uzun süre uğraştı. Günün sonunda B Planı hayata geçirildi. Fenerbahçe yönetimi, teknik patron İsmail Kartal'ın istediği kalitedeki bir futbolcunun maliyetinin astronomik seviyelere çıkması, gündemdeki isimlerin de takıma seviye atlatmayacağının anlaşılması üzerine defansif orta saha transferini kadro içinden yaptı. Miguel Crespo ile yola devam kararı alındı.

ÜÇ YILLIK İMZA ATACAK

İki hafta öncesine kadar satılması planlanan Crespo ‘şimdilik' takımda kalacak. Kartal, 2022'de de birlikte çalıştığı Portekizli futbolcunun kısa vadede katkı verebileceğini yönetime iletti. Böylece İsmail Yüksek'in birinci yedeği olarak Crespo takımda kaldı. Bartuğ Elmaz da rotasyonda. Yönetim, bu oyuncunun bedava elden kaçmasını engellemek için de kontratını üç yıllığına uzatacak. Fenerbahçe, ihtiyaç duyulursa devre arasında bu bölgeye takviye yapacak.