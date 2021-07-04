Fenerbahçe’nin yeni hocası Vitor Pereira, İstanbul’a geldi

Süper Lig’in başlamasına 6 hafta kala yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını açıklayan Fenerbahçe, Portekizli teknik adamı İstanbul’a getirdi.
Sarı-lacivertlileri daha önce 2015-2016 sezonunda çalıştıran Portekizli teknik adam, yarın takımla birlikte Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne hareket edip burada futbolcularla birlikte kamp dönemi geçirecek.
Portekiz’den kalkan özel uçakla İstanbul’a gelen Pereira ve ekibini yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki karşıladı.
Teknik Direktörümüz Vitor Pereira İstanbul'da! pic.twitter.com/9Rr7yY4c2D
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 4, 2021