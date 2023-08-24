Fenerbahçe’nin yeni kalecisi Dominik Livakovic İstanbul’da
Fenerbahçe, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, Hırvatistan Milli Takımı'nın ve Dinamo Zagreb'in yıldız kalecisi Dominik Livakovic'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe’nin yeni transferi kaleci Dominik Livakovic, resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul’a geldi.
9 Ocak 1995 doğumlu Hırvat kaleci, kariyerine NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2012 NK Zagreb takımıyla profesonelliğe adım atan 1.88 boyundaki 2015 yılında Dinamo Zagreb tarafından 625 bin Euro bedelle transfer edildi.
Son 8 yıldır Zagreb ekibinin formasını giyen Livakovic, 6 Hırvat ligi ve 2 Hırvat kupası şampiyonluğu yaşadı. Dinamo Zagreb formasıyla 290 maça çıkan 28 yaşındaki kaleci, 2018 Dünya Kupası finalinde oynayan Hırvatistan Milli Takımı’nın yıldız isimlerinden biriydi.
Özellikle 2022 Dünya Kupası’nda, yarı finale kalan Hırvatistan’ın en parlak ismi olan Livakovic, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
Havalimanı çıkışında Fenerbahçe atkısıyla basın mensuplarına poz veren Livakovic, kendisini bekleyen taraftarları da selamladı.
Hırvat kaleci, ardından özel araçla alandan ayrıldı.