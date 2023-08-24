Fenerbahçe’nin yeni kalecisi Dominik Livakovic resmen açıklandı
Fenerbahçe, uzun süredir transfer etmek istediği Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile prensip anlaşmasına vardı. Livakovic, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe Kulübü, Dinamo Zagreb forması giyen kaleci Dominik Livakovic’in transferini resmen açıkladı.
Aylardır 28 yaşındaki kalecinin gelişini bekleyen sarı lacivertliler, Hırvatistan Milli Takımı’nın kalesini koruyan yıldız ismin transferinde mutlu sona erdi. Hırvat ekibi, Avrupa kupalarındaki eleme maçlarında Livakovic’i kullanmak istediği için, deneyimli kalecinin Fenerbahçe’ye geliş süresi uzamıştı.
Kariyerine ülkesinin NK Zagreb takımında başlayan Hırvat file bekçisi, 2015’te Dinamo Zagreb’e imza attı. Dinamo Zagreb kariyerinde 290 maça çıkan 28 yaşındaki kaleci, takımıyla 6 lig ve 2 Hırvatistan Kupası zaferi yaşadı.
Livakovic, 45 kez forma giydiği Hırvatistan Milli Takımı’nda 2018 FIFA Dünya Kupası’nda ikincilik, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda ise üçüncülük elde etti.
FENERBAHÇE’NİN LIVAKOVIC AÇIKLAMASI
Livakovic hakkında resmi açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü, şu ifadeleri kullandı:
“Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul’a gelecektir.”
Bilgilendirme
Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul’a gelecektir.
Kamuoyunun… pic.twitter.com/6155aekozG
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 24, 2023