Fenerbahçe’nin yeni stoperi Min-Jae Kim duvar ördü!

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Min-Jae Kim, ilk maçından etkisini gösterdi, pek çok önemli savunma istatistiğinde sahanın en iyisiydi.

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Fenerbahçe, Attila Szalai'den sonra savunmaya bir duvar daha buldu: Min-Jae Kim… Güney Koreli stoper ilk maçına Antalyaspor karşısında çıktı ama hem yerini hem de takımını hiç yadırgamadı.

Kim, oyunda kaldığı 87 dakikada en çok ikili mücadele kazanan (10), en çok hava topu kazanan (6) ve en fazla top çalan (4) futbolcu olmayı bildi. Genç futbolcunun çok sert kafa vuruşunda ise Güray topu çizgiden çıkardı.

Kaleci Altay Bayındır maçtan sonra yaptığı açıklamada yeni takım arkadaşını överken, “Kim Min-Jae geldi. Adapte oldu. Çok sıcakkanlı ve iyi bir insan. Hocamız elinden geldiğince her şeyi yapıyor. Aldığımız bu güzel sonucu katlayarak devam ettiririz. Ben de gol yemeden devam ederim inşallah. Bu sezonu en güzel biçimde devam ettiririz umarım” ifadelerini kullandı.