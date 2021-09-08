Fenerbahçe’nin yeni transferi ayağının tozuyla ilk 11’e

Milli takımda cuma günü maça çıkacak Valencia’nın Türkiye’ye geç gelme ihtimali belirdi. Vitor Pereira, yeni yıldızına güveniyor.

İrfan YİRMİBEŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe’de Sivasspor maçı öncesi teknik patron Vitor Pereira'nın aklı hücum hattında…

Enner Valencia'nın Ekvador'un cuma günü Uruguay ile oynayacağı maç nedeniyle pazar günkü Sivasspor karşılaşmasında forma giymesi çok zor görülüyor. Pereira da eski takımıyla hazırlık kampı geçirip maçlara çıkan yeni transfer Mergim Berisha'yı ilk 11'e almayı planlıyor.

Berisha dışında Miguel Crespo ve Diego Rossi'nin de oynamaya hazır olduğu, Max Meyer'in ise süreye ihtiyaç duyduğu öğrenildi.

Öte yandan Pelkas da takımla çalışmalara başladı.