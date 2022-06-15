Fenerbahçe’nin yeni transferi Bruma İstanbul’da!

Fenerbahçe'nin PSV'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma, İstanbul'a geldi. Portekizli futbolcu sağlık kontrolünden sonra Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atacak.

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Galatasaray’ın 2013’te Sporting’den 13 milyon euroya transfer ettiği Bruma, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus’un isteği doğrultusunda Portekizli yıldızı satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz Bruma'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir” ifadelerine yer verilmişti.

GALATASARAY’DA BAŞLAYAN HİKAYE

19 yaşında Sporting’den Galatasaray’a transfer olduktan 6 ay sonra sonra çapraz bağları yırtılan ve Gaziantepspor’a kiralanan Bruma, sakatlık sonrası beklenen performansın altında kalınca 2015’te Real Sociedad’a kiralık olarak gitti.

İspanyol ekibinde de beklentileri karşılayamayan ve 33 maçta sadece 3 gol atıp 1 de asist yapan 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, 2016-17 sezonunda Galatasaray formasıyla yükselişe geçti. Oynadığı 30 lig maçında 11 gol kaydeden Bruma, 6 asiste imza attı.

2017-18 sezonunda 15 milyon euroya RB Leipzig’e transfer olan Bruma’nın Almanya’daki iki yıllık serüveni vasat geçti. Ardından 2019’da PSV Eindhoven’a giden Bruma, 2020’yi Olympiakos’ta kiralık olarak geçirdikten sonra geçen sezon başında PSV’ye geri döndü.

KUPALARLA DOLU YILLAR

Geçtiğimiz sezon PSV formasıyla tüm kulvarlarda oynadığı 46 maçta 10 gol-4 asistlik performans sergileyen Bruma, 2014-15 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Sarı kırmızılı ekiple aynı sezon Türkiye Kupası’nı da kazanan Bruma, 2013-14’teki şampiyonlukta da yer almıştı. Galatasaray’daki son şampiyonluğunu 2016-17 sezonunda Süper Kupa zaferiyle yaşayan Bruma, PSV Eindhoven’ın Eredivisie ve Süper Kupa şampiyonluklarında katkı sağladı.

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