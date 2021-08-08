Fenerbahçe’nin yeni transferi Burak Kapacak antrenmanda

Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan transfer ettiği forvet oyuncusu Burak Kapacak, sarı lacivertli takımdaki ilk antrenmanına çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Bursaspor’dan kadroya dahil edilen Burak Kapacak, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Sonrasında 3 gruba ayrılan futbolcular; 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

YENİ TRANSFER İLK İDMANINA ÇIKTI

Sarı-lacivertli ekipte, Bursaspor’dan kadroya dahil edilen Burak Kapacak, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Öte yandan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

İlginizi Çekebilir Mourinho'nun 'Canavar'ı Kim Min-jae Fenerbahçe'de!