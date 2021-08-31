Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Rossi İstanbul’da!

Fenerbahçe'nin transferini gece saatlerinde duyurduğu Diego Rossi, İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

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Transfer penceresinin kapanmasına kısa süre kala sürpriz bir hamle yapan Fenerbahçe, MLS takımlarından Los Angeles FC forması giyen Diego Rossi’yi İstanbul’a getirdi. İtalyan asıllı Uruguaylı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe’nin transferi resmileştirdikten sonra detayları açıklaması bekleniyor. İddialara göre; 3 yıldır ABD’de futbol oynayan Diego Rossi’nin satın alma opsiyonu 6 milyon Euro olacak.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Rossi, İstanbul’da. pic.twitter.com/JC3Nh7s61k — DHA Spor (@dhaspor) August 31, 2021

Genel olarak sol kanatta forma giyen 23 yaşındaki Rossi, sağ kanat ve forvet bölgelerinde de mücadele edebiliyor. Transfermarkt’teki piyasa değeri 18 milyon Euro olan Diego Rossi, 2020’de MLS’in en iyi genç oyuncusu seçildi ve Altın Ayakkabı’nın da sahibi oldu.

2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Uruguay’da Penarol takımıyla şampiyon olan Diego rossi, 2017’de Uruguay U20 Milli Takımı ile Güney Amerika şampiyonluğu yaşadı. Geçen sezon MLS’te 6 gol atıp 1 asist yapan Rossi, 2019-20 sezonunda oynadığı 26 maçta 18 gol atıp 4 asistlik performansıyla Avrupa devlerinin dikkatlerini çekmeyi başarmıştı.

Yıldız futbolcu Diego Rossi, Opta verilerine göre; MLS’in 2021 sezonunda en fazla gol atan (6), net gol pozisyonuna giren (13), gol beklentisi yakalayan (8.45 xG), rakip ceza sahasında topla buluşan (109), toplam ve isabetli şut çeken (63 & 24) oyuncu oldu.

Bu sezon başında İngiltere’den Tottenham ve Everton’ın başarılı futbolcuyla ilgilendiği iddia ediliyordu.