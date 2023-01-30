Fenerbahçe’nin yeni transferi Emre Demir, İstanbul’da

Fenerbahçe'nin yeni transferi 19 yaşındaki Emre Demir resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe’de kadroya takviye çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Jayden Oosterwolde transferinin ardından Emre Demir’i de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Kayserispor’dan Barcelona B takımına transfer olan 19 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibiyle sözleşmesini feshetmişti. Genç orta sahayı taşıyan uçak 17.45 sıralarında İstanbul Havalimanı’na indi.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TAKIMINA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Havalimanına indikten sonra açıklamalarda bulunan Emre Demir, “Çok mutluyum. Çok büyük bir takımdan Türkiye’nin en büyük takımına geldiğim için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

Emre Demir’in yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.