Fenerbahçe’nin yeni transferi Kim Min Jae’yi anlattı: ‘Arkanıza yaslanın ve izleyin’

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min Jae hakkında Güney Koreli gazeteci Myeongsu Lee'den önemli açıklamalar geldi. 24 yaşındaki savunmacının bireysel yeteneklerini anlatan Lee, Avrupa'dan bazı takımların ilgisine rağmen Koreli futbolcunun Fenerbahçe'yi tercih ettiğini söyledi. İşte tüm merak edilen yanlarıyla Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min Jae...

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Fenerbahçe’nin transfer etmek için İstanbul’a getirdiği Güney Koreli savunmacı Kim Min Jae’nin kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Sağlık kontrolünden geçen 24 yaşındaki futbolcu maaş konusundaki pürüzlerinin giderilmesinin ardından sarı lacivertli formayı giyecek.

2019’dan beri Çin’de BJ Guoan forması giyen Koreli stoper hakkında TRT Spor’a açıklamalarda bulunan Koreli gazeteci Myeongsu Lee, Min Jae’nin nasıl bir futbolcu olduğunu ve özelliklerini anlattı.

İşte Kim Min Jae için söylenen o sözler:

“UZUN BOYUNA RAĞMEN HIZLI”

“Kim Min-Jae'nin boyu ortalamanın oldukça üzerinde. 1,90'lık boyunun avantajını maç içinde rahat bir biçimde kullanıyor. Fiziksel açıdan rakiplerine kolaylıkla üstünlük sağlayabiliyor. Uzun boyuna rağmen oyuncunun oldukça hızlı olduğunu söyleyebilirim. Takımca hücum edildiği anlarda adeta bir kanat bek gibi geride durup kontra atakları engelleyebiliyor.”

“ARKANIZA YASLANIN, KİM’İ İZLEYİN”

“Güney Kore milli takımı zaman zaman 3'lü savunmayı deniyor. Bu maçların çoğunda da Kim Min-Jae forma şansı buldu. Geriden oyun kurma meziyeti olan bir oyuncu. Defanstan göndereceği paslar, hızlı bir şekilde rakip takım kalesinde tehlike olabilir. Kendine olan güveni ve sakinliği sayesinde takıma ve sisteme kolayca adapte olabileceğini düşünüyorum. Milli takımdan arkadaşlarıyla da konuştum ve bana tek bir cümlede bu transferi değerlendirdiler: Arkanıza yaslanın, Kim'i izleyin.”

“AVRUPA’DAN TEKLİFLER VARDI”

“Avrupa'dan bazı takımların ilgisi vardı fakat oyuncunun tercihi Fenerbahçe oldu. Geçen yıl Leipzig ve Leverkusen'in Kim'e ilgisi vardı fakat bir sonraki aşamaya geçilemedi. Daha sonra Juventus, Güney Koreli stoperi transfer etmek istediğini beyan etti. Fakat İtalyanların planı, oyuncunun bonservisini satın aldıktan sonra 1 veya 2 sene başka takıma kiralık göndermekti ve Kim, bu planın bir parçası olmak istemedi. Bütün gelen teklifler arasında en iyisi sarı lacivertlilerin teklifiydi. Umarım kendisi Türkiye'de çok başarılı olur. Buradaki herkes Fenerbahçe maçlarını izlemek için sabırsızlanıyor.”

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