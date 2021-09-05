Fenerbahçe’nin yeni transferi Miguel Crespo İstanbul’a indi

Fenerbahçe, Estoril'in 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile anlaşmaya vardı. Sürpriz transfer sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Vitor Pereira’nın isteğiyle alınan genç futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul’a iniş yaptı. Portekizli oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak. F.Bahçe dün sürpriz bir hamleyle, Portekiz Süper Lig ekiplerinden Estoril’de forma giyen Miguel Crespo de Silva’nın transferini duyurdu…

Portekiz'in GD Estoril Praia takımında 2019 yılından bu yana forma giyen Miguel Crespo, geçtiğimiz sezon 37 resmi maçta 6 gol atarken, 4 de asist yaptı. Miguel Crespo, bu sezon ise takımıyla 3 lig maçında 1 gol kaydetti.

MAAŞI 500 BiN EURO

Üç ayrı kulvarda mücadele edecek sarı lacivertli ekipte Crespo’nun rotasyon oyuncusu olarak kullanılması bekleniyor. Vitor Pereira’nın isteği doğrultusunda alınan genç oyuncunun kendisine yıllık 500 bin Euro ödeneceği, Estoril’in ise 600 bin Euro bonservis ücreti alacağı ifade edildi.