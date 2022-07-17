Fenerbahçe’nin yeni transferi Willian Arao rüzgarın azizliğine uğradı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı Willian Arao basın mensuplarıyla yaptığı söyleşide, ''Burada olmak bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi diyebilirim'' dedi. Arao'nun açıklama yaptığı sırada devrilen pano kısa süreli panik yaşattı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Dinamo Kiev ile Polonya’da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Willian Arao, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Willian Arao konuşurken pano, rüzgarın etkisiyle üzerine devrildi. Yaşanan küçük kazada panik sonrası gülüşmeler yaşanırken pano çevredekilerin yardımıyla tekrar düzeltildi.

Brezilyalı orta saha Avrupa’ya gelmesi hakkında sorulan soruya; “8 ay Espanyol’da deneme antrenmanlarına çıkmıştım. Bu Avrupa’ya ikinci sefer gelişim diyebilirim. Hocanın benden istediklerini ve elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TAKIMI’

29 yaşındaki futbolcu; “Burada olmak benim için büyük onur. Bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi diyebilirim. Çok istekliyim. Gücümü ve mantalitemi göstermek için çok hırslıyım. Hiç şüphe yok ki takımımız Türkiye’nin en büyük takımı ve en çok şampiyon olan takımı, bu sene de elimizden gelenin en iyisini yapıp şampiyon olmak istiyoruz. Gelmeden önce Alex ve Aurelio ile konuştum. Umarım derbileri ve tüm maçları kazanıp şampiyon oluruz” açıklamasında bulundu.

‘YÜKSEK YOĞUNLUKTA ANTRENMANLAR GEÇİRİYORUZ’

Brezilya’dan tanıdığı teknik direktörü hakkında konuşan Arao; “Jorge Jesus’u çok iyi tanıyorum. Yüksek yoğunlukta antrenmanlar geçiriyoruz. Hazırlıklarımız güzel geçiyor. En iyi seviyemize ne zaman ulaşırız bilmiyorum ama şu an iyi durumdayız. Oyuncularından hep yüksek performans istiyor. Geldiğimde takımı gayet iyi buldum. Şu anda Dinamo Kiev maçı için özgüvenli bir durumdayız” sözlerini sarf etti.

Mevkisi hakkında konuşan futbolcu; “Mevkim ve en iyi olduğum pozisyon ön libero. Hocamız beni genelde ön libero olarak kullandı. Daha önce savunmada oynama tecrübem de var. Hocam benden nerede oynamamı isterse orada oynarım. Yardım etmek için buradayım” dedi.

‘KENDİM HAKKINDA KONUŞMAYI SEVMİYORUM’

Brezilyalı Arao oyun tarzı hakkında; “Kendi hakkımda konuşmayı sevmiyorum. Sahada ve antrenmanlarda kendimi göstermeyi tercih ederim. Ben iyi pas yüzdesi ve iyi kademe almaya çalışan bir oyuncuyum” açıklamasında bulundu.

Orta saha oyuncusu sözlerinin devamında; “Umarım buraya daha önce gelen diğer Brezilyalılar Alex, Carlos ve Aurelio gibi tarihe geçebilirim. 5 numaranın özel bir anlamı yok, Brezilya’da ön liberolar genelde 5 numara giyerler. Benim için özel olan bu formayı giyebilmek” dedi.