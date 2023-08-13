SPOR
Abone Ol

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Fred ve Cengiz Ünder taraftarla buluştu

Fenerbahçe'nin yıldız transferleri Fred ve Cengiz Ünder, Gaziantep FK maçı öncesinde taraftarla unutulmaz bir anı paylaştı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Fenerbahçe’nin yeni transferleri Fred ve Cengiz Ünder taraftarla buluştu

Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı Fred ile Cengiz Ünder, Gaziantep FK karşılaşmasını tribünden takip etti.

İki futbolcu, maçtan önce sahaya çıkarak taraftarları selamladı. Sarı-lacivertli taraftarlar da Fred ile Cengiz’e alkışlarla ve tezahüratlarla karşılık verdi.

Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferini KAP'a bildirdiİlginizi ÇekebilirFenerbahçe, Cengiz Ünder transferini KAP'a bildirdiFenerbahçe, Fred transferinin maliyetini açıkladıİlginizi ÇekebilirFenerbahçe, Fred transferinin maliyetini açıkladı
X Reklam