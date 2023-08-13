Fenerbahçe’nin yeni transferleri Fred ve Cengiz Ünder taraftarla buluştu
Fenerbahçe'nin yıldız transferleri Fred ve Cengiz Ünder, Gaziantep FK maçı öncesinde taraftarla unutulmaz bir anı paylaştı.
Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı Fred ile Cengiz Ünder, Gaziantep FK karşılaşmasını tribünden takip etti.
İki futbolcu, maçtan önce sahaya çıkarak taraftarları selamladı. Sarı-lacivertli taraftarlar da Fred ile Cengiz’e alkışlarla ve tezahüratlarla karşılık verdi.
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 13, 2023