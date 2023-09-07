Fenerbahçe’nin yeni tüzüğü belirleniyor! Atatürk Stadı adı, başkanlık sınırları ve daha fazlası…

Fenerbahçe'nin tüzük değişikliği süreci hızla devam ediyor. Yeni spor yasasına uyum sürecinde kulübün hangi adımları attığı ve stat ismi değişikliği hakkında camiadan gelen talepler neler? Fethi Pekin, tüm bu soruları yanıtladı...

İrfan YİRMİBEŞ

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Yeni spor yasasının yürürlüğe girmesiyle kulüpler tüzüklerinde değişikliğe gitme periyoduna girdi. Kulüplerin, idari ve mali yapılarını yasaya uygun hale getirmesi zaruri. Ayrıca dernek statüleri kaldırılıyor.

Fenerbahçe de bu tadil aşamasının en yoğun yaşandığı kulüplerde. Yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin, 9 Eylül Cumartesi günü yapılacak olağanüstü tüzük tadil genel kurul toplantısı öncesi SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulundu.

“26 Ekim 2023 tarihine kadar tüzükleriyle idari ve mali yapılarını spor yasası hükümlerine uygun hale getirmeyen kulüplerin Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdindeki tescilleri iptal edilebilecek” diyen Pekin, bunun futbol dışındaki tüm branşların tescil hakkını kaybetmesi anlamı taşıdığını vurguladı.

Usta hukukçu; eksik, yanlış anlaşılmaya müsait, olumsuz sonuçlar doğuran ya da çağın gerisinde kalmış maddelerde revizyona gittiklerini ifade etti.

“BÜYÜK KATILIM BEKLİYORUZ”

Fethi Pekin şunları kaydetti:

“Bundan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği değil yasanın emrettiği gibi Fenerbahçe Spor Kulübü tüzel kişiliği ile yola devam edeceğiz. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın isminin Atatürk Stadı olarak değiştirilmesi ise son gündem maddemiz. Bu camiamızdan gelen bir talep. Camiamızın gücünü arkamıza alıp her Fenerbahçelinin gönlünde olanı yapacağız. Büyük katılım bekliyoruz. 9 Eylül tarihi bir gündür. Her kongre üyesinin bu tarihe güne şahit olması gerekir.”

YENİ TÜZÜKTE NELER VAR?

Üyelerin kimlere oy vereceklerini görmeleri adına başkan adaylarına, listelerini seçimden bir hafta önce sunma şartı getirildi.

Başkan adaylığı için 200 değil artık 500 imza gerekecek.

Blokzincir, NFT, kripto gibi dijital kavramların nasıl kullanılacağı belirlendi.

Üyelik giriş ücreti ve yıllık aidatların yıllık ÜFE-TÜFE oranında artış yapılacak. Yetki yönetim kurulunda olacak.

Hüküm giyen üye olamayacak. Suç işleyenler üyelikten çıkarılacak.

Temsilci üyelere iki yıl içerisinde kongre üyeliğine geçme imkanı tanınacak. Şubeler kapatılacak.

Üyelik başvurularında aranan kriterler ağırlaştırıldı. Üyeler, bir yılda en fazla 20 kişiye referans olabilecek.

Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na, çeşitli gerekçelerle meydana gelebilecek boşalmaları önlemek adına yedek üye seçimi usulü getirildi.

ŞEKİP MOSTUROĞLU’NA TEŞEKKÜR

Fethi Pekin, eski asbaşkanlardan Şekip Mosturoğlu önderliğinde hazırlanan 2014'teki tüzük tadil çalışmasını kendilerine pusula aldıklarını söyledi. Pekin, “O dönem hazırlanan detaylı tüzüğü örnek aldık. Tadil metninin iskeletine bile dokunmadık. Madde başlıkları, bölüm ve kısım başlıkları bile bire bir aynıdır. Dolayısıyla o bize çok önemli yol gösterici ve kılavuz oldu. Buradan bir önceki yönetime ve başta Şekip Mosturoğlu'na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.