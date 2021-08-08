Fenerbahçe’nin yeni yıldızı İstanbul’da: Min-Jae Kim

Fenerbahçe'nin yeni transfer hamlesi Güney Koreli Min-Jae Kim, sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki stoperin sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Fenerbahçe, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim’i İstanbula getirdi.

TSİ 04.20’de İstanbul Havalimanı’na gelen Min-Jae Kim’i karşılamaya Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile İdari Menajer Emir Yolaç geldi.

Min-Jae Kim, yaptığı açıklamada İstanbul’a geldiği için mutlu olduğunu ifade ederken teknik direktör Vitor Pereira ile de öncesinde görüştüğünü belirtti. Güney Koreli futbolcu daha sonra sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi için kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

2016 yılında profesyonel olan Kim, 2019 yılının Ocak ayından bu yana BJ Guoan forması giyiyor. 2017 yılında Güney Kore liginin en iyi genç oyuncusu seçilen 24 yaşındaki stoper, 2018 yılında ise sezonun ilk 11'inde kendisine yer buldu.