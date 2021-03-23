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Fenerbahçe’nin yıkılmaz kalesi Altay Bayındır, değerini katladı

Beşiktaş derbisinde devleşen Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, sarı lacivertlilerin yıkılmaz ismi oldu. 22 yaşındaki file bekçisi bu sezon 7 maçta takımını ipten aldı. 2019’da değeri 600 bin Euro olan yıldız kalecinin bedeli 13.5 milyon Euro’ya kadar yükseldi.

İrfan YİRMİBEŞ
Güncellenme: 09:03, 23/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’nin yıkılmaz kalesi Altay Bayındır, değerini katladı

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından 1-1'lik skorla 1 puanla ayrılırken derbinin ve haftanın en çok konuşulan ismi kaleci Altay Bayındır oldu.

Derbide 6 net kurtarışa imza atarak takımını ipten alan 22 yaşındaki file bekçisinin buna benzer 7 maçının daha olması kalitesinin bir tesadüf olmadığını gösterdi. Altay, bu sezon 2'si Karagümrük karşılaşmaları olmak üzere Göztepe, Denizlispor, Alanyaspor ve Hatayspor mücadelelerinde de yaptığı kurtarışla galibiyetlerde başrol oynadı.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

2019'da piyasa değeri  600 bin Euro olan ve Fenerbahçe’nin henüz 19 yaşındayken 1,5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Altay'ın, şimdiki piyasa değeri 13.5 milyon Euro'ya kadar çıktı. Sarı-lacivertli yönetimin uzun yıllar kaleyi emanet etmek istediği başarılı eldivene İngiltere'den Tottenham, Crystal Palace ve Sheffield United talip olurken Hollanda'nın köklü kulübü Ajax da yakın takipte. Formuyla A Milli Takım'a seçilen Altay'ın piyasa değerinin önümüzdeki yaz transfer döneminde 20 milyon Euro'ya kadar çıkması bekleniyor.

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Yayınlanma Tarihi:08:47,