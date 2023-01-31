Fenerbahçe’nin yıldızı Enner Valencia’nın gözü rekorda

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia 19 gole ulaştı ve önünde hâlâ 16 maç daha var. Valencia formunu sürdürürse Tanju Çolak’ın 39 gollük performansını geçebilir. Kulüp rekoru ise 29 golle Aykut Kocaman’da...

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’de Enner Valencia'nın performansı rekorları hayal ettiriyor. Ekvadorlu futbolcu, Kasımpaşa ağlarını 4 kez havalandırarak 17 maçta 19 gole ulaştı. 33 yaşında kariyer sezonunu geçiren Valencia gözünü rekorlara dikti. Kulübün son 12 yıldaki en golcü ismi durumundaki Valencia, 3 kez daha fileleri sarsarsa Fenerbahçe'deki toplam gol sayısını 51'e çıkarıp kulübün en skorer 10. ismi olacak.

BİRÇOK REKORU GERİDE BIRAKACAK

Performansını sürdürmesi halinde istatistikler, Valencia'nın 42 gole ulaşabileceğini gösteriyor. Bu da pek çok rekor alt üst edeceği anlamına geliyor. Süper Lig'in bir sezonda en çok gol atan oyuncusu Galatasaraylı Tanju Çolak: 1987-88 sezonunda 39 gol… Fenerbahçe'de rekor 29 golle Aykut Kocaman'a, yabancılarda ise 28 golle Alex de Souza'ya ait. Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı ise 30 golle Kasımpaşa ve Galatasaray formaları giyen Mbaye Diagne…

Valencia, menajerinin kulüple görüştüğünü belirtip, “Fenerbahçe'de mutluyum. Çok iyi 2 teklif aldım ve onları antrenöre gösterdim. Kulüpte kalmam için savaştı. Jesus bana güveniyor, ben de ona” dedi.

HAALAND İLE YARIŞIYOR

Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland 19 maçta attığı 25 golle şu an Avrupa'da maç başına gol istatistiği en yüksek isim. Erling Haaland'ın gol ortalaması 1.3 iken Fenerbahçeli Enner Valencia da hemen peşinde: Maç başına 1.1 gol…