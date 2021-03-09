Fenerbahçe’nin yıldızı Pelkas’tan haber var! Bilinci kapanmıştı…

Fenerbahçe'de deplasmanda Konyaspor karşısında alınan 3-0’lık net galibiyet moralleri daha da yükseltirken, maç sonu soyunma odasında Dimitris Pelkas'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle kutlama yapılmadı.

Maç içerisinde aldığı darbeyle kısa süreli hafıza ve bilinç kaybı yaşayan Yunan futbolcu, anında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sarı lacivertli oyuncular, Pelkas'ın durumu ile ilgili bilgi almaya çalışırken, genç futbolcudan gelen iyi haberler sonrası takım arkadaşları rahat bir nefes aldılar.

Pelkas'ın takım uçağına gelmesi ile birlikte endişe yerini sevince bırakırken, İstanbul'a kadar uçak Fenerbahçeli oyuncuların tezahüratları ile inledi.

Pelkas tedbir amaçlı geceyi hastanede müşahede altında geçirirken, yapılan kontrollerde hiçbir bulguya rastlanmadı. Yıldız oyuncu iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacak.

Öte yandan sarı lacivertli kulüp resmi Twitter hesabından Pelkas’ın fotoğrafını paylaşarak durumunun iyi olduğunu belirtti.

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“Kanaması vardı ve şuuru kapalıydı”

Fenerbahçe Futbol A Takımı Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, maçta sakatlık yaşayarak hastaneye kaldırılan Dimitris Pelkas’ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“Göğsüne çok ciddi bir darbe alıyor. Aldığı darbeye bağlı şuurunu kaybetmişti. Bilinci evet kapalıydı. Sahaya girdiğimizde dilini bir miktar ısırmıştı. Ağzından gelen hafif bir kanaması vardı ve şuuru kapalıydı. Sahada kendine gelmesi için yardımcı olduk. Ayılttık. Şuuru yerine geldikten sonra göğsünde ağrıları vardı. Bir an önce ambulansa aldık. Boyunluğunu taktık, damar yolunu açtık ve hastane ortamına getirdik. Şimdi yapılan tetkiklerinde beyin, boyun ve akciğer tomografisini çektik. Buradaki beyin doktoru profesör arkadaşla birlikte baktık, herhangi patolojik bir şey görünmüyor, sıkıntılı bir durumu yok ama tabi bir süre kontrol altında olması gerekiyor.”

“Biraz hatırlamıyordu, hepsi yerine geldi”

“Şimdi İstanbul'a seyahat edeceğiz, sonra tekrar hastane ortamına geçeceğiz. Takımla birlikte İstanbul'a dönecek. Bir sıkıntısı yok. Kemik yapılarında ve diğer dokularında şu anda radyolojik olarak herhangi bir problemi görülmüyor. İstanbul'a gittiğimizde kontroller devam edecek. Oradaki beyin cerrahı ya da göğüs cerrahı arkadaşların tavsiyesi ile herhalde bir gece müşahade altında kalır. Sonra durumuna göre tekrar dinamik bir süreç olabilir. Ona göre hareket edeceğiz. Şu anda genel durumu da iyi. Genelde bu tip darbelerden sonra hafıza kaybı oluyor. Biraz hatırlayamıyordu, şimdi hepsi yerine geldi.”