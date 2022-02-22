Fenerbahçe’nin yüzü böyle güler

Arda Güler sadece bir başlangıç; Fenerbahçe'nin akademisi, yetenekli pek çok futbolcuyla dolu. Bazıları gözlerini kulüpte açtı, bazıları ise proje olarak transfer edildi.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, Türk futbolunun en çarpıcı transferlerine ev sahipliği yapan, en kariyerli yabancılarını oynatan kulübü olarak bilinir. Ancak değişen konjonktür sarı-lacivertlilerin de yeni hamleler yapmasına neden oldu. Altyapı ve gençleştirme hamleleri artık Fenerbahçe'nin bir numaralı planı haline geldi; tıpkı diğer ezeli rakipleri gibi… Bunun en güzel örneği, 16 yaşında formayı sırtına geçirip büyük alkış alan Arda Güler ile görüldü. Ancak Fenerbahçe altyapısında nice Ardalar var.

SÖZCÜ'den İrfan Yirmibeş, sarı-lacivertlilerin yeteneklerini yakın plana aldı:

Antalya kampına Fenerbahçe, 12 genç yetenekle giderken eleştiriler de geldi. Yıldızlar ya sakattı ya da İstanbul'da kalmıştı. Ancak yönetim ve teknik heyet için bu kamp çok önemliydi çünkü Fenerbahçe'nin gelecek 10 yılını çizecek yetenekler belki de bu kampta kendilerini gösterecekti. Altyapıdan tam 12 futbolcu kadroya dahil edildi. Yaşları 17 ile 19 arasında değişen bu gençler, İsmail Kartal'a kendilerini gösterirken Fenerbahçe formasını taşımaya layık olduklarını da kanıtladı.

JUDO VE ATLETİZMDEN DESTEK ALIYOR

Fenerbahçe Futbol Akademisi Koordinatörü Tahir Karapınar da genç atılımının aşamalarını şöyle anlattı:

“Oyun felsefemiz belli. Pas yapan, set oyunu oynayan, rakip sahada basan bir oyun anlayışımız var. Judo ve atletizm gibi departmanlardan destek alıyoruz. Akademi oyuncularımızın fiziksel durumlarında da bu olumlu etkiyi görüyoruz. Oyuncuları, A Takım idmanlarına gönderiyoruz. İsmail Kartal Hoca ile bu konuda çok iyi anlaşıyoruz. Ali Koç ve Özgür Özaktaç'ın desteklerini hep yanımızda hissediyoruz.”

GÖZLER ONLARDA

Arda Okan Kurtulan (19)

Şubat 2019'da, yatırım olarak transfer edildi.

Santrfor ve kanat forvet olarak oynuyor.

S.Prag maçında kadrodaki 5 akademi oyuncusundan biriydi.

Fatih Yiğit Şanlıtürk (19)

Helsinki maçında şans buldu, gol attı.

Geri satın alma opsiyonuyla Ümraniyespor'a satıldı.

Transfer geliri, akademiye aktarıldı.

Melih Bostan (18)

U19 Takımı'nın en golcüsü.

6 yıldır akademide.

Son Hatay maçında kadrodaydı.

Ruhan Arda Aksoy (19)

10 yaşından beri Fenerbahçe'de.

Sağ-sol bekte oynayabiliyor.

S.Prag maçı kadrosundaydı.

Muhammed Gümüşkaya (21)

Helsinki maçında harika bir gol attı.

Fenerbahçe'de orta saha, sol kanat ve sol bek oynadı, Giresun'a kiralandı.

Osman Ertuğrul Çetin (19)

11 yaşından beri akademide.

Sakatlanan Berke'nin yerine bu sezon iki maçta görev aldı.