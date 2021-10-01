Fenerbahçe’ye 3 iyi haber

Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen futbolcular yavaş yavaş takımla çalışmalara başladı... Olympiakos maçında forma giyemeyen Mesut Özil'in gribal enfeksiyonu ise devam ediyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 8. hafta mücadelesinde Pazar günü Kasımpaşa’yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Olympiakos yenilgisinin moral bozukluğunu yaşayan sarı-lacivertli takıma sakatlıklarını atlatan oyunculardan müjde geldi. Nazım Sangare ve Serdar Aziz takımla çalışırken, Marcel Tisserand ise saha çalışmalarına başladı.

Sosa ile İrfan Can Kahveci bireysel çalışmalarını sürdürürken gribal enfeksiyonu bulunan Mesut Özil idmanda yer almadı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Olympiakos karşısında ilk 11’de başlayan oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında 2 gruba ayrılarak, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Hücum organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla antrenman tamamlandı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.