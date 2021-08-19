Fenerbahçe’ye 50 milyon TL daha!

Fenerbahçe Kulübü, Otokoç Otomotiv ile olan sponsorluk sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü, forma sponsorluğunu yapan AVIS markasının sahibi olan Otokoç Otomotiv ile olan sponsorluk anlaşmasını 1 yıl daha uzattı. Sarı lacivertli kulüp, bu anlaşma nedeniyle 50 milyon TL’yi kasasına koyduğunu KAP’a bildirdi.

İşte Fenerbahçe’nin KAP’a yaptığı açıklama: “Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2021/2022 sezonu için sözleşme bedeli 50.000.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır.”