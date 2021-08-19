Fenerbahçe’ye armasız forma

Fenerbahçe'nin 2021-2022 sezonunda giyeceği 3. forması sponsor firma tarafından tanıtıldı.

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Fenerbahçe’nin bu sezon giyeceği iç saha ve deplasman formalarının ardından alternatif forması da tanıtıldı.

Aldığı kararla şampiyonlukları temsil eden yıldızları formasında kullanmayan Fenerbahçe’nin 3. formasında da kulübün logosu yer almıyor.

Forma sponsoru firmanın PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk, Marsilya, Kransnodar, Borussia Mönchengladbach, Stade Rennais, Valencia, Milan ve Manchester City ile ortak düzenlediği tanıtım organizasyonunda Fenerbahçe’yi İrfan Can Kahveci temsil etti.

Kulüp logosunun lacivert kumaşa basıldığı formanın göğüs kısmında ise “Fenerbahçe” yazısı yer alıyor.