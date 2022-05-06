Fenerbahçe’ye Beşiktaş derbisi öncesi kötü haber

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, Beşiktaş derbisi öncesinde sakatlığı nedeniyle ülkesine gitti. Sarı-lacivertli kulüp ayrıca genç oyuncu Arda Güler'in de MR'ında ödem ve zorlanma bulguları saptandığını belirtti.

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Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’ye kötü haber! Sarı-lacivertlileri savunmada vazgeçilmez oyuncusu Kim Min-Jae sakatlandı. Koreli oyuncu, tedavi için ülkesine gitti. Ayrıca Arda Güler de kalça kasık bölgesinden sakatlık getirdi.

Öte yandan Fenerbahçe’nin bir diğer stoperi Serdar Aziz de cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE’NİN AÇIKLAMASI

“Profesyonel futbolcularımızdan Kim Min-Jae'nin bir süredir devam eden sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle ülkesi Güney Kore'ye gitmesine karar verilmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu doktorlar arasında yapılacak konsültasyonlar neticesinde netlik kazanacaktır.

Genç oyuncumuz Arda Güler'in ise kalça kasık bölgesinde devam eden ağrıları nedeniyle pelvik bölgeye yönelik Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR'ına göre sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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