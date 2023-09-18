Fenerbahçe’ye Cengiz Ünder’den kötü haber
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder için açıklama geldi.
Fenerbahçe – Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Cengiz Ünder’in, yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Dün akşam B. Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder’in Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.” denildi.
Cengiz’in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.