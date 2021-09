Fenerbahçe’ye İrfan Can Kahveci’den kötü haber

Fenerbahçe'de son dönemlerin can sıkan konusu sakatlık... Vitor Pereira'nın eksikler nedeniyle bir hayli zorlandığı kadroda son kötü haber İrfan Can Kahveci'den geldi. Milli futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Medipol Başakeşhir’e 2-0’lık skorla boyun eğen Fenerbahçe, taraftarı önünde Giresunspor’u mağlup ederek mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Serdar Dursun haftalar sonra takıma katılırken İrfan Can Kahveci’den gelen kötü haber teknik heyeti üzdü.

SERDAR DURSUN DÖNDÜ, İRFAN CAN’DAN ÜZDÜ

Sezonun ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçının 70. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Serdar Dursun, 36 gün sonra dün ilk kez takımla birlikte çalıştı. 29 yaşındaki santrforun Giresunspor ile oynanacak maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Sarı lacivertlilerde Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci’den gelen haberler ise teknik heyette moral bozukluğuna neden oldu. Bir süre Sırbistan’da özel bir tedavi uygulanan İrfan Can Kahveci’nin Samandıra’da yapılan tetkiklerinde ez az 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı anlaşıldı. Henüz oynayacak seviyeye gelemeyen İrfan Can Kahveci’nin tedavisinin sıkı bir şekilde devam edeceği ancak bu süre zarfında 3-4 maç takımla birlikte olamayacağı belirtildi.

KASIMPAŞA MAÇI İÇİN SOSA VE SANGARE MESAİSİ

Teknik direktör Vitor Pereira’nın özellikle son dönemde pas oyunu konusunda yokluğunu çok hisettiği Jose Sosa ve orda dörtlünün sağında görev verdiği Nazım Sangare’nin de tedavilerine yoğun bir şekilde devam edildiği öğrenildi. İki oyuncunun 3 Ekim’de oynanacak Kasımpaşa maçına yetişebilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanıyor.