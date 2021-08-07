Fenerbahçe’ye Koreli stoper: Min-Jae Kim İstanbul’a geliyor

Fenerbahçe, Beijing Guoan forması giyen stoper Min-Jae Kim'in transferi için görüşmelere başlandığını ve oyuncunun yarın (Pazar) İstanbul'a geleceğini açıkladı.

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Fenerbahçe, Beijing Guoan’da forma giyen Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

2016 yılında profesyonel olan Kim, 2019 yılının Ocak ayından bu yana BJ Guoan forması giyiyor. 2017 yılında Güney Kore liginin en iyi genç oyuncusu seçilen 24 yaşındaki stoper, 2018 yılında ise sezonun ilk 11’inde kendisine yer buldu.

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklama şöyle;

“Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü'nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır.

1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir.”

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