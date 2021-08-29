Fenerbahçe’ye Mesut Özil şoku! Kadroda yok…

Süper Lig 3. haftasında Altay'a konuk olan Fenerbahçe, maça saatler kala Mesut Özil kriziyle sarsıldı. Tecrübeli futbolcunun maç kadrosunda olmaması herkesi şaşkına çevirdi...

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Süper Lig 3. haftasında deplasmanda Altay’a konuk olan Fenerbahçe, yıldız futbolcusu Mesut Özil’den gelen haberle şok yaşadı. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala açıklanan kadroda olmayan Alman futbolcunun yedek kulübesinde bile olmaması merak uyandırdı.

FB TV’den yapılan açıklamada, Mesut Özil’in kasığında ağrı hissettiği ve tedbir amacıyla kadroya dahil edilmediği belirtildi. Sarı lacivertlilerde Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak gibi önemli isimler de sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan uzak.