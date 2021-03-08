Fenerbahçe’ye Pelkas’tan kötü haber! Hastaneye götürüldü

Süper Lig’in 29. haftasında Konyaspor’a konuk olan Fenerbahçe’de Pelkas şoku yaşanıyor. Mücadelenin 79. dakikasında Skubic ile çarpışan sarı-lacivertli futbolcu yere kontrolsüz bir şekilde düştü. Yunan oyuncu 3-4 dakikalık tedavinin ardından sedyeye alınarak direkt ambulansa götürüldü.

Konya BŞB Stadı’ndaki ambulans ile hastaneye götürülen Pelkas için ilk bilgiyi beIN Sports spikeri verdi. Fenerbahçeli oyuncunun yere düşmesinin ardından kısa süreli bilinç kaybının olduğu ancak ambulansa bindirilirken bilincinin yerine geldiği bilgisi paylaşıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten Pelkas için maçtan sonra bir açıklama bekleniyor.