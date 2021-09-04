Fenerbahçe’ye Portekizli orta saha… İstanbul’a geliyor

Fenerbahçe, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Fenerbahçe, GD Estoril Praia Kulübü'nde oynayan Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Fenerbahçe, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun yarın İstanbul’a geleceğini bildirdi.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir” denildi.

Portekiz’in GD Estoril Praia takımında 2019 yılından bu yana forma giyen Miguel Crespo, geçtiğimiz sezon 37 resmi maçta 6 gol atarken, 4 de asist yaptı. Miguel Crespo, bu sezon ise takımıyla 3 lig maçında 1 gol kaydetti.