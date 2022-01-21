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Fenerbahçe’ye Sivas’ta meşaleli karşılama

Fenerbahçe, yarın oynayacağı DG Sivasspor karşılaşması için Sivas’a geldi. Sarı-lacivertli kafileyi sarı-lacivertli taraftarlar havalimanında meşalelerle karşıladı.

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Fenerbahçe’ye Sivas’ta meşaleli karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi. Uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup Fenerbahçe taraftarı çiçeklerle ve meşalelerle karşıladı.

Taraftarlar, futbolculara ve teknik direktör İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu. Tezahüratlar eşliğinde taraftarlar, futbolculara da yoğun ilgi gösterdi. Daha sonra güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen sarı-lacivertli kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

Sivasspor-Fenerbahçe müsabakası, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.

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