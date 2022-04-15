Fenerbahçe’ye sürpriz teklif

Yeni yapılacak sözleşmede Beşiktaş’la bir türlü anlaşamayan 26 yaşındaki Kanadalı golcü Larin'in menajeri yıllık 2 milyon Euro’ya Fenerbahçe'ye imza atabileceklerini söyledi, görüşmeler başladı.

İrfan YİRMİBEŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeni sezon öncesi teknik direktörünü belirlemeye çalışan Fenerbahçe'ye oyuncu transferinde sürpriz bir teklif geldi. Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'in menajerinin oyuncusunu sarı-lacivertlilere önerdiği ortaya çıktı. Siyah-beyazlılardan yıllık 2.5 milyon Euro istediği için henüz anlaşmanın sağlanamadığı Larin'in menajerinin sarı-lacivertliler için kapıyı 2 milyon Euro'dan açtığı belirtildi.

KOÇ, ÇEBİ İLE GÖRÜŞECEK

Transferde sol kanada takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe yönetiminin ise ortaya çıkan bu fırsat sonrasında Larin'in menajeriyle görüşmelere başladığı ancak henüz resmi bir teklif yapmadığı konuşuluyor. Beşiktaş'ta geçen yıl 23 gol ve 6 asistle yıldızlaşan Larin, bu sezon ise 7 gol ve 1 asistte kaldı. Başkan Ali Koç'un iyi ilişkilere sahip olduğu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile durumu görüşüp Larin transferine son noktayı koyması bekleniyor.

YILDIZLARA TEKLİF YAĞIYOR

Öte yandan Fenerbahçe’nin yıldızları Kim Min-Jae ve Miguel Crespo Avrupa yolcusu… 23 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olan Güney Koreli savunmacıyla Tottenham, Everton ve Napoli ilgileniyor. Portekizli orta saha Crespo için ise Atletico Madrid devrede. İspanyol ekibinin ara transferde kabul edilmeyen 1.2 milyon Euro kiralama bedeli artı 11 milyon Euro opsiyon teklifini sezon sonunda artırması bekleniyor.