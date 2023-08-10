Fenerbahçe’ye TFF’den ihtar: Ziraat Türkiye Kupası finalinde ekipman talimatına aykırılık
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, seremonideki 5 yıldızlı formasıyla gündem oldu. Ancak bu sürpriz hareket, TFF'den beklenmedik bir ihtarla karşılık buldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübüne ihtar cezası verildiğini açıkladı.
Kuruldan yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın RAMS Başakşehir ile 11 Haziran’da oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalinde sportif ekipman talimatına aykırı eylemi nedeniyle ihtar cezası verildiği belirtildi.
Kupa finalinde RAMS Başakşehir’i 2-0 yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe, seremoniye 5 yıldızlı formayla katıldığı için PFDK’ye sevk edilmişti. (AA)