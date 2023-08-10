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Fenerbahçe’ye TFF’den ihtar: Ziraat Türkiye Kupası finalinde ekipman talimatına aykırılık

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, seremonideki 5 yıldızlı formasıyla gündem oldu. Ancak bu sürpriz hareket, TFF'den beklenmedik bir ihtarla karşılık buldu.

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Fenerbahçe’ye TFF’den ihtar: Ziraat Türkiye Kupası finalinde ekipman talimatına aykırılık

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübüne ihtar cezası verildiğini açıkladı.

Kuruldan yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın RAMS Başakşehir ile 11 Haziran’da oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalinde sportif ekipman talimatına aykırı eylemi nedeniyle ihtar cezası verildiği belirtildi.

Kupa finalinde RAMS Başakşehir’i 2-0 yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe, seremoniye 5 yıldızlı formayla katıldığı için PFDK’ye sevk edilmişti. (AA)

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