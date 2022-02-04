Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Efecan Karaca imzayı attı

Fenerbahçe'ye transferine kesin gözüyle bakılan ve sarı-lacivertli takımla 2.5 yıllık sözleşme anlaşan Efecan Karaca, iki kulüp başkanının anlaşmaması üzerine Alanyaspor'da sezon sonu bitecek sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.

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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Efecan Karaca ile nikah tazeledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile transfer görüşmelerini yürütüp son anda gerilen ortam sonrasında Efecan, Akdeniz ekibinde kalmıştı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki Efecan Karaca, 9 yıldır formasını giydiği Alanyaspor ile 2025’e kadar nikah tazeledi.

Galatasaray alt yapısından yetişen ve 2013’te Kartal’dan Alanyaspor’a transfer olan milli futbolcu, Alanyaspor formasıyla 291 maça çıkıp 28 gol atarken, 52 de asist yaptı.

FENERBAHÇE’NİN KAPISINDAN DÖNDÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör İsmail Kartal’ın sarı-lacivertlilerin kadrosunda çok istediği Efecan, İstanbul ekibiyle anlaşmasına rağmen son anda iki takım arasında çıkan anlaşmazlıktan dolayı Alanyaspor’da kaldı.

Fenerbahçe’de forma giymeyi çok isteyen ve kariyerini büyük bir takımda noktalamak istediği bilinen tecrübeli futbolcu, transfer gerçekleşmemesi üzerine tüm gün telefonunu kapalı tuttu!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Efecan’ı arayarak transferin gerçekleşmemesi üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.