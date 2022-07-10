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Fenerbahçe’ye yeni sambacı

Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus'un eski öğrencisinin transferinde mutlu sona ulaştı.

İrfan YİRMİBEŞ
Yayınlanma: 09:51 - 10 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Fenerbahçe’ye yeni sambacı

Fenerbahçe, Brezilyalı ön libero Willian Arao transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli yönetim, Brezilya kulübü Flamengo'yla bu transfer karşılığında 3 milyon Euro'ya el sıkıştı. Ödemenin 3 taksitle yapılacağı öğrenildi.

Jorge Jesus'un Flamengo'yu çalıştırırken yıldızını parlattığı Arao, 6-8 numaralı bölgelerde forma giyiyor. Arao, son maçını Vitor Pereira'nın takımı Corintihans'a karşı oynayıp yarın İstanbul için yola çıkacak.

KİLİT İSİM LEİTE

Brezilya basını, transferde kilit rolü menajer Carlos Leite'nin üstlendiğini yazdı. Flamengo ve Fenerbahçe ile iyi ilişkileri olduğunun altı çizilen Leite, transferin mutlu sona ulaşmasında önemli rol oynadı.

Carlos Leite'nin menajerliğini üstlendiği oyuncular arasında Josef de Souza, Talisca, Paulinho, Maicon, Ayrton Lucas, Marlone, Joao Pedro gibi Türk Spor kamuoyunun yakından tanıdığı isimler bulunuyor.

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