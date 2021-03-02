Fenerbahçe’yi dirilten üçlü

Fenerbahçe adına son yıllarda çok zorlanılan Trabzonspor deplasmanı ‘ya tamam ya devam' anlamını taşıyordu. İç sahadaki Galatasaray ve Göztepe yenilgisiyle Erol Bulut tartışılır hale gelmiş, taraftar öfkelenmiş, takım psikolojik olarak kopma noktasına gelmişti. Bu ortamda Trabzon'a giden sarı-lacivertliler, 1-0'lık galibiyetle adeta tabutta dirildi. Bu yeniden doğuşa ise üç oyuncu en önemli katkıyı verdi.

Attila Szalai, Jose Sosa ve Dimitrios Pelkas oyunun iki yönünde de başarılıydı. Üç oyuncu takım savunmasında ise fark yarattı. Sosa, Pelkas ve Szalai, girdikleri 31 ikili mücadelenin 20'sini kazandı, hava toplarında da 8'de 6 oranında başarı sağladı. Toplam 8 top kapma ve 6 uzaklaştırma gerçekleştirdiler. Bu oyuncular, Fenerbahçe'nin haftalardır arzuladığı savaşma yönünü başarıyla gerçekleştirdi.

1- KOMPLE SAVUNMACI SZALAI

Attila Szalai, savunmanın göbeğinde göze girmişti ama Caner Erkin'in kadro dışı bırakılması sonrası bu kez sol bekte kendini gösterdi. Macar yıldız hem tehlikeli bir şut çekti hem gollük bir orta yaptı. Szalai, Novak oyuna girdiğinde ise defansif orta saha bölgesine geçip komple bir savunmacı olduğunu gösterdi.

2- SOSA ESKI GÜNLERINE DÖNDÜ

6 numara görevini üstlenen Jose Sosa, 35 yaşında yani kariyerinin sonlarında modern orta saha oyuncusu görüntüsünü, Fenerbahçe'de belki de ilk kez çizdi. Fiziksel olarak rakiplerine üstünlük kurdu. Hem pas merkezi oldu hem de rakip atakları ilk o karşıladı. Sosa, kademelere girerek de takımını ileri taşıyan isim oldu.

3- PELKAS ORKESTRA ŞEFI GIBI

Dimitros Pelkas, Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli skoreri olma yolunda hızla ilerliyor. Sol kanatta başladığı maçta 10 numaraya geçtikten sonra fişi çeken golü atan Yunan yıldız, 6 kez rakip ceza sahasında topla buluştu, driplingleriyle etki yarattı. Rakip yarı alanda etkili olan Pelkas bir orkestra şefi gibi hücumları yönetti.