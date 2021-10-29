Fenerbahçe’yi Konya’da taraftarı karşıladı
Deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Konya'ya geldi. Fenerbahçe kafilesini Konya'da kalabalık bir taraftar grubu karşıladı.
Süper Lig’in 11’inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’un konuğu olacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda yarın saat 19.00’da başlayacak maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus’un yardımcılıklarını ise Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık üstlenecek.
Fenerbahçe kafilesi, karşılaşma için bugün tarifeli uçakla Konya’ya geldi. Sarı-lacivertlileri havaalanında yüzlerce taraftar çiçeklerle karşıladı. Taraftarların tezahüratları arasında takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik heyet, kamp yapacakları otele doğru hareket etti.
Fenerbahçe’nin Konyaspor kafilesinde sakat oyuncular Mesut Özil ile Serdar Aziz ve cezalı Bright Osayi-Samuel yer almadı.